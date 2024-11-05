Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakemler ne konuştu? VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve tartışmalı pozisyonların olduğu maçların VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF'nin yayınladığı kayıtlarda Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları da yer aldı.

Trabzonspor'un Okay Yokuşlu ile penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşmaları da yayınlanmış oldu.

İŞTE O KONUŞMA:

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

Oğuzhan Çakır: "Atilla Hocam geliyorum."

VAR: "Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bir darbe yapıyor."

Oğuzhan Çakır: "Teması gördüm. Bir açıdan daha göreyim."

VAR: "Bir de normal hızdan gösteriyorum."

Oğuzhan Çakır: "Penaltı veriyorum, kart göstermeyeceğim."

TRABZONSPOR'UN SİMON BANZA İLE PENALTI KAZANDIĞI POZİSYONUN VAR KONUŞMALARI.

VAR: "Oğuzhan Hocam Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Bu temas noktası ilk darbenin. Şimdi buradan normal oynatacağım. Bir açım daha var."

Oğuzhan Çakır: "Geldim. Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR: "Sol ayağıyla sağ ayağına darbesini gösterdim. Buradan da biraz yavaş çekeyim, temas noktası. Şuradan topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi. Bu ayağa, bileğe yaptığı müdahale."

Oğuzhan Çakır: "Benim için yeterli. Temas noktasını gösteriyorum, kart göstermeyeceğim."

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