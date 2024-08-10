Trabzonspor Galatasaraylı o iki ismi korudu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Rapid Wien’e 1-0 mağlup oldu.

Alınan mağlubiyet moralleri bozarken maç içerisinde tribünde yaşanan bir olay gündem oldu.

Trabzonspor’u desteklemek üzere stada gelen 2 Galatasaray formalı kadın taraftar Trabzonsporlu bazı taraftarlar tarafından zorla stattan çıkarıldı.

Yapılan bu hareket sosyal medyada büyük tepki çekerken Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören’den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

2 kadın taraftara yapılanların Trabzonspor’a yakışmadığını söyleyen Mahmut Ören Avrupa maçlarında kapılarının bütün takımların taraftarlarına açık olduğunu vurguladı.

İşte Mahmut Ören’in açıklaması:

"Değerli Kamuoyu...,

Çok Kıymetli Trabzonlular ve

Trabzonspor'lular...,

Trabzonspor – Rapid Wien karşılaşmasında tribünlerde Galatasaray formasıyla takımımıza destek vermeye gelen iki kadın taraftara yönelik bazı taraftarlarımız tarafından sergilenen saygısız tavırları üzülerek takip ettik. Bu tür davranışları tasvip etmediğimizi ve bu olayın Trabzonspor’un değerleriyle bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum.

Trabzonspor; tarih boyunca adaletin ve fair play'in temsilcisi olmuş, sporun birleştirici gücüne inanmış bir camiadır. Yabancı bir takımla yapılan bir karşılaşmada her ne forma giyerse giysin tüm taraftarlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Trabzon ve Trabzonspor; misafirperverliğiyle bilinen bir şehir ve kulüp olarak bu tür olayların yaşanması bizleri derinden üzmektedir. Tribünlerde farklı renklerle takımımıza destek vermeye gelen herkesi hoşgörü ve saygı çerçevesinde ağırlamak, Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışan bir davranış biçimidir. Trabzonsporluluk sadece bir takımı desteklemek değil, aynı zamanda nezaketi, centilmenliği ve hoşgörüyü de temsil eder. Trabzonlular olarak enerjimizi takımımızı daha da ileriye taşımak için harcamalıyız.

Trabzonspor’un tarihi, konumu ve adaleti sadece sahadaki başarılarla değil, aynı zamanda bu değerlere gösterilen bağlılıkla da şekillenmiştir. Bu bağlamda, tüm taraftarlarımızı sporun birleştirici ruhuna ve Trabzonspor’un yüce değerlerine uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.

Trabzonspor, yalnızca Trabzon'un değil, tüm Türkiye’nin gurur kaynağıdır ve bu bilinçle hareket eden bir camiadır.

Unutulmamalıdır ki;

Trabzonspor’u desteklemek ve onun yanında olmak her şeyden daha kıymetlidir.

Yine Unutmamalıyız ki;

Binlerce yıllık tarihi geçmişinde sanatta ve sporda da söz sahibi şehrin takımını; şivesiyle, hamsisiyle, Kemençesiyle ve horondan kolbastıya Karadeniz’e dair pek çok folklorik kültürel sembolün taşıyıcısı Trabzonspor kulübünü diğer kulüplerden ayıran en belirgin özellik her koşulda ve her şartta bir spor kulübünden çok daha fazlasını temsil etmesidir.

Saygılarımla"