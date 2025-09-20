İlk yarı bitti: Trabzonspor'a soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor.

Trabzonspor maça Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi ve Onuachu ilk 11'iyle başladı.

Gaziantep FK ise Mustafa Burak Bozan, Luis Perez, Badou Ndiaye, Kozlowski, Abena, Sorescu, Tayyip Talha, Yusuf Kabadayı, Maxim, Kevin Rodrigues ile sahaya çıktı.

Mücadele Gaziantep FK oyuncularının santra vuruşuyla başladı.

8. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası önündeki şutunda top kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

13. dakikada Gaziantep FK'dan Maxim kaleyi yokladı fakat top auta gitti.

15. dakikada Gaziantep FK futbolcusu Ndiaye, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede topu kontrol etti.

29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topu göğsüyle kontrol eden Onuachu vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.

36. dakikadaki Trabzonspor atağında Zubkov'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan dışarı çıktı.

Gaziantep FK 39. dakikada Kevin Rodrigues'in golüyle öne geçti. Köşe vuruşunu kullanan Alexandru Maxim, topu ceza sahası dışındaki Rodrigues'e gönderdi. Topa gelişine vuran Rodrigues, şık bir golle ağları havalandırdı: 0-1

Trabzonspor, 45. dakikada gole yaklaştı. Sağ taraftan Zubkov'un ceza sahasında ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü.

İlk yarıyı Gaziantep FK 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine sakatlığı geçen Pina’yı ilk 11’de görevlendirdi.

Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu kez Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle son oynanan maçın kadrosunda yer almayan Sikan, iyileşmesinin ardından Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Bouchouri ve Cihan Çanak ile kart cezalısı Okay Yokuşlu ile Oulai maçta forma giyemedi. Ayrıca A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, "Gaziler Haftası" nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park’ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park’ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.