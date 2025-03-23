Trabzonspor - Göztepe maçının biletleri yarın satışta

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor - Göztepe maçının biletleri yarın satışta

Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

BİLETLER YARIN SATIŞTA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 3 bin 500 lira, VIP Platinum- B için 3 bin lira, VIP Gold için 2 bin lira, VIP Silver için bin 500 lira, batı tribün için 250, doğu tribün için 200 lira, fırtına tribün için 150 lira, güney-kuzey kale arkası için 100 lira, misafir tribün için ise 130 lira olarak belirlendi.

Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.

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