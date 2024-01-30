Trabzonspor için 'Bunun adı rezilliktir' dedi acı gerçeği açıkladı

Kaynak: Milliyet
Trabzonspor için 'Bunun adı rezilliktir' dedi acı gerçeği açıkladı
Usta spor yazarı Cemal Ersen, Kasımpaşa'ya da yenilen Trabzonspor'u ağır sözlerle eleştirdi.

Trabzonspor; Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-2 yenildi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan, üst üste üçüncü kez sahayı yenik terk eden Bordo-Mavili ekibin performansı hayal kırıklığı yarattı.
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen de karşılaşmanın ardından Milliyet gazetesindeki köşesinde sert eleştirilerde bulundu.
İşte Erzen'in yazısındaki o bölüm:
"Trabzonspor için ligdeki önemli virajlardan biriydi Kasımpaşaspor maçı. Durumun ciddiyetini anlatmak için söylüyorum; son üç haftada kaybedilen puan sekiz. Veya kazanılan bir puan. Kalesinde 7 gol görmüş, karşılığında sadece iki gol atabilmiş bir takımdan söz ediyorum. Dün akşam bu kötü verilere yenileri eklendi. Durum daha vahim oldu.
Kimse kusura bakmasın ve kullandığım tabire kızmasın, bunun adı rezilliktir.
Trabzonspor’un aciz duruma düşmesine sebep olan kimler ise, hesap vermeli ve sonlanmalı. Kimsenin Trabzonspor’u sıradan kılmaya hakkı yok. Suçlu ayağa kalkmalı ve hesap vermeli. Özür dilemek yetmez.''

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