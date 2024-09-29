Trabzonspor ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Papara Park’ta oynanan mücadelede bordo-mavililer rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 16. Dakikada Edin Visca, 45+4 ve 54. Dakikalarda ise Simon Banza kaydetti. Konyaspor’un golleri ise 24. Dakikada Adil Demirbağ ve 90. Dakikada Keita attı.

Bu sonuç ile birlikte Trabzonspor bu sezon hem ligdeki hem de Şenol Güneş yönetimindeki ilk galibiyetini almış oldu.

8 puana ulaşan Trabzonspor 9. Sıraya yerleşirken aynı puandaki Konyaspor 12. Sırada kaldı.