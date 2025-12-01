Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki başarılı file bekçisi Andre Onana, Kamerun'da Dünya Kupası Elemeleri'nden itibaren süregelen bakanlık ve federasyon arasındaki gerilim hakkında konuştu.

'HİYERARŞİYE UYARIZ'

Milli takım futbolcularının bu tartışmalarda taraf olduğuna ilişkin iddialara yönelik TikTok'ta canlı yayında açıklamalarda bulunan Onana şunları söyledi:

"Biz oyuncular bir hiyerarşiye uyarız: doğrudan üstümüz teknik direktördür. Teknik direktör federasyona, federasyon da Spor ve Beden Eğitimi Bakanlığı'na (MINSEP) bağlıdır. Çok basit.

'TEKNİK DİREKTÖRÜN OTORİTESİNE SAYGI DUYARSINIZ'

Afrika Uluslar Kupası'nı hatırlıyor musunuz? Teknik direktör beni yedek kulübesine oturttu. İtiraz ettim mi? Hayır. İster iyi ister kötü olsun, kararını kabul ettim çünkü teknik direktörünüzün otoritesine saygı duyarsınız.

'TARAF TUTMAKTAN KAÇINIRIZ'

Şimdi, Yaoundé'de (Kamerun başkenti) bir şey söylenirse, bunu üstüme, yani koça havale ederim. Orada X veya Y ile bir anlaşmazlığınız varsa, bu sizin meseleniz. Ben kimim ki sizin sorunlarınıza karışayım, kardeşim?

Bizim rolümüz futbol oynamaktır. Oyuncular olarak bu konularda taraf tutmaktan kaçınırız."