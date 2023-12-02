Trabzonspor Kayserispor'a hazır. Abdullah Avcı ilk 11'ini belirledi

Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

KAYNAK: DHA
Trabzonspor Kayserispor'a hazır. Abdullah Avcı ilk 11'ini belirledi

Trabzonspor, Süper Lig’in 14'üncü haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bordo-mavililerde Fernandes, Mendy, Bakiç, Göktan ve Orsic dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Papara Park’ta yarın saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Akıncık yapacak.

Trabzonspor’un Kayserispor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde:

"Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Pepe, Onuachu"

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