Trabzonspor'da kasket kavgası. Kongrede gergin anlar

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen kürsüye çıkan üyeyi, "Genel Kurul’a hitap ederken lütfen kasketinizi çıkarır mısınız" diyerek uyardı.

Kongre üyesi ise, "Olabilir ama böyle bir kural yok. Sayın Divan Başkanımızın da bu şekildeki tavrını doğru bulmuyorum. Benim kafamda sıkıntı var. Sıkıntı olduğu için çıkaramıyorum" diyerek Sürmen'e karşılık verdi.

Divan Başkanı ise "İzah etseydiniz baştan daha iyi anlaşılırdı" sözleriyle kasketli üyeyin kürsüden hitap etmesine izin verdi.

BAŞKA BİR KASKET TARTIŞMASI DA PALA'DAN

Trabzonspor kongre Üyesi Ayhan Pala olağanüstü kongrede yaptığı konuşmada, "Ortaya çıkmışsınız bir kasket ile hava atmaya çalışıyorsunuz. O kasket başka alacak kupa kalmadı. Onun için özür diliyoruz diyen efsane hocamız Ahmet Suat Özyazıcı ya aittir o kadar ucuz değildir. Trabzonspor'un altyapıya verdiği önemini puan silme cezasından anlıyoruz. Kaldırılmış ama bu duruma düşmek doğru mudur?

Altyapı bir sistem işidir. Trabzonspor geleceği altyapıda görüyorsa yönünü desteği bütün amatörlere vermelidir. Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum, umarım güzel bir dönem geçirir. Divan Başkanı olarak yönetim aleyhindeki kişiere müdahale etmenizi doğru bulmuyorum. Ahmet Ağaoğlu'na yaptıkları için teşekkür ediyorum, bankta beraber yattığı asbaşkanı ile bütün dünyaya birlik beraberlik mesajı vermesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.





