Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor açılışı yapıyor

Süper Lig'de 8 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilerek gündeme damgasını vurmuştu.
Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 13.30.
Ligde 4 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucu Sivasspor ise 18 puanda bulunuyor.
Yiğidolar Süper Lig’de averajla 13. sırada.
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