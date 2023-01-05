Maxi Gomez attı, fark ikiye çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.
Maxi Gomez, 69.dakikada skoru 2-0 yaptı.
GOLÜ VISCA'YA ARMAĞAN ETTİ
Gomez, Attığı golü sakat olan Edin Visca'ya armağan etti.
74'DE OYUNA GİRDİ 75'TE MAÇI 3-0 YAPTI
Trabzonspor'da oyuna 74.dakikada dahil olan Doğucan Haspolat, 75.dakikada skoru 3-0 yaptı.
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