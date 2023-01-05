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Maxi Gomez attı, fark ikiye çıktı

Trabzonspor, evinde Giresunspor'u konuk ediyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 21:40
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Trabzonspor Maxi Gomez ile farkı 2'ye çıkardı

Maxi Gomez attı, fark ikiye çıktı
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Maxi Gomez, 69.dakikada skoru 2-0 yaptı.

GOLÜ VISCA'YA ARMAĞAN ETTİ

Gomez, Attığı golü sakat olan Edin Visca'ya armağan etti.

74'DE OYUNA GİRDİ 75'TE MAÇI 3-0 YAPTI

Trabzonspor'da oyuna 74.dakikada dahil olan Doğucan Haspolat, 75.dakikada skoru 3-0 yaptı.

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