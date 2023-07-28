Trabzonspor Mehmet Can Aydın transferini bitiriyor

Yeni sezona güçlü bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere

KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATACAK

TRT SPOR’da yer alan habere göre, bordo-mavililer Mehmet Can Aydın transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Schalke 04 ile pürüzleri ortadan kaldırdı. Trabzonspor genç yıldızı satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna katacak

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜRKİYE'YE GELECEK

21 yaşındaki sağ bekin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imzayı atarak transferin resmiyet kazanması bekleniyor.