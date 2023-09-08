Trabzonspor Mendy transferi açıkladı. Sözleşme detayları belli oldu

Bordo-mavililer Angers forması giyen Batista Mendy ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Mendy transferi açıkladı. Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor Fransız ekibi Angers’dan transfer edilen Batista Mendy transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy'nin, Kulübümüze transferi konusunda Angers SCO ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Angers SCO'ya sözleşme fesih bedeli olarak 4.400.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

ALACAĞI ÜCRET
Yapılan bir diğer açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.350.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 1.450.000.-Eur garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2027-2028 futbol sezonu için 1.600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir." açıklaması yapıldı.

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