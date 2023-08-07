Trabzonspor onu 1461 Trabzon’a kiralık verdi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor, Slovenya kamp kadrosunda olan genç oyuncuları Hakan Yeşil’i, bu sezon kendi liginde şampiyonluğun en büyük adayı olan pilot takımlarından 1461 Trabzon’a, bugün kiralık olarak verdi.

Bir süredir transfer görüşmeleri yapan Trabzonspor’un genç oyuncularından Hakan Yeşil, en son görüştüğü Trendyol 1.Lig'den bir, iki kulüple anlaşamayıp, beklediği ilgiyi maddi-manevi göremeyince; Bordo Mavili yönetimi dinledi. Hakan Yeşil, Karadeniz ekibinin B takımı pozisyonundaki 1461 Trabzon takımına, bugün imza atacak.

Bordo Mavili yönetimin kurmayları genç oyuncuyu ikna ederek, başka bir takıma gitmemesini, gözlerinin önünde olmasını isteyerek; Türkiye 2. Ligi ekiplerinden olan, pilot takımı 1461 Trabzon’a verdi. Yeşil, bugün gün içinde 1461 Trabzon’a imza atacak.

Hakan’ın, kulüp başkanlığını Celil Hekimoğlu’nun yaptığı takımda iyi bir performans sergilemeyi hedeflediği ifade edildi. Türkiye A Milli Takımı hariç, tüm diğer kategorilerinde 57 kez milli formayı giyen ve 4 gole imza atan 1.80 boyundaki ön libero ve orta saha oyuncusu Hakan’ın, bugünkü imzadan sonra 1461 Trabzon’da, akşamüstü ilk idmanına çıkması bekleniyor. Trabzonspor’un diğer genç oyuncular gibi bu oyuncusunu da gözünün önünde tutmak istediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Bodrumspor forması giyen ve Süper Ligi kıl payı kaçıran ekipte olan Hakan,1461 Trabzon takımına bugün kiralık olarak imza atarak, altyapıdan arkadaşlarıyla yeniden buluşmuş olacak.

Genç oyuncunun, Bordo Mavililerle 2024 yılının Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo Mavililer, yaklaşık bir ay kadar önce Slovenya kampına dahil etmediği bir grup genç oyuncusunu da, daha yakından takip etmek ve göz önünde bulundurmak için, 3. Lig’de mücadele edecek olan diğer pilot takımı; Cumhuriyetimizle yaştaş, başkanlığını Cemil Kalkışım’ın yaptığı Sebat Gençlik kulübüne vermişti.