Trabzonspor PFDK kararlarına isyan etti. TFF'yi yerden yere vurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'in 30. haftasındaki olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine dair kararlarını açıkladı.

Alınan kararlara göre Fenerbahçeli Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz 1'er maç ceza aldı. Yaşanan saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a da 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Açıklanan PFDK kararları sonrası hemen sosyal medyadan bir paylaşım yapan bordo-mavililer "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" dedi.