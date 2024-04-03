Trabzonspor PFDK kararlarına isyan etti. TFF'yi yerden yere vurdu

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Trabzonspor PFDK kararlarına isyan etti. TFF'yi yerden yere vurdu
PFDK kararlarının açıklanması sonrası Trabzonspor'dan ilk tepki geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'in 30. haftasındaki olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine dair kararlarını açıkladı.

Alınan kararlara göre Fenerbahçeli Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz 1'er maç ceza aldı. Yaşanan saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a da 6 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Açıklanan PFDK kararları sonrası hemen sosyal medyadan bir paylaşım yapan bordo-mavililer "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" dedi.

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