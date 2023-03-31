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Trabzonspor'un pilot takımı belli oldu. Yarın imzalar atılıyor

Ertuğrul Doğan yönetiminde Trabzonspor, pilot takımı uygulamasına geçti. Yapılan açıklamada yarın imzalar atılacak.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 18:58
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Trabzonspor pilot takımını açıkladı

Trabzonspor'un pilot takımı belli oldu. Yarın imzalar atılıyor
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Trabzonspor ile 1461 Trabzonspor, pilot takım anlaşması yapacak.

İmza töreni yarın saat 15.00'te Şenol Güneş Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda yapılacak.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Trabzonsporumuz ile 1461 Trabzon FK arasında Pilot Takım Uygulamaları kapsamında işbirliği anlaşması 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.00’te imzalanacaktır.

Şenol Güneş Kompleksi Akyazı Stadyumu'ndaki imza törenine Başkanımız Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katılacaktır.

İmza töreni basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Tarih : 1 Nisan 2023 Cumartesi
Saat  : 15.00
Yer   : Akyazı Şenol Güneş Kompleksi Yönetim Kurulu Odası (2.Kat)''

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