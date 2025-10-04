Trabzonspor potada 2'de 2 yaptı

7 yıl sonra geri döndüğü Basketbol Süper Ligi'ne evinde aldığı Onvo Büyükçekmece galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada da Esenler Erokspor'u deplasmanda 72-67 mağlup etti.
TRABZONSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. Bordo-mavililer devreye ise 44-27’lik üstünlükle girdi.
İkinci yarıda toparlanan Esenler Erokspor, farkı eritmesine rağmen öne geçemedi. Üçüncü periyodu 57-45 önde bitiren Trabzonspor son bölümde de skor üstünlüğünü koruyarak parkeden galibiyetle ayrıldı.
Bordo Mavililer'de en skorer oyuncu 18 sayıyla Reed oldu.