Trabzonspor potada 2'de 2 yaptı

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor’u 72-67 mağlup etti.

7 yıl sonra geri döndüğü Basketbol Süper Ligi'ne evinde aldığı Onvo Büyükçekmece galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada da Esenler Erokspor'u deplasmanda 72-67 mağlup etti.

TRABZONSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 21-12 önde kapattı. Bordo-mavililer devreye ise 44-27’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda toparlanan Esenler Erokspor, farkı eritmesine rağmen öne geçemedi. Üçüncü periyodu 57-45 önde bitiren Trabzonspor son bölümde de skor üstünlüğünü koruyarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Bordo Mavililer'de en skorer oyuncu 18 sayıyla Reed oldu.

