Trabzonspor şimdi daha güçlü

Trabzonspor, yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde başarı hedefiyle sahaya çıkıyor.

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı, sezonu erken açtıklarını belirterek, “Bugün tam 1 ay oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, sezon başı transferlerimizin büyük bir bölümünün kampı bizimle geçirmesini sağladılar. Bu sene biraz daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada daha dikkatli olan, hücumda daha yaratıcı olan bir takım üretmeye çalışıyoruz. Yarın taraftarımıza önümüzdeki sezon için umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz,” dedi.

Rakipleri Ruzomberok hakkında da konuşan Avcı, “Rakibimiz geçen sezon kupayı kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. 5-4-1 sistemiyle oynuyor ve boşluk bırakmıyorlar. Duran toplarda çok etkililer. Çalışmalarımızı yaptık. Sahada bunun karşılığını almayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.