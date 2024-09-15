Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş koreografisi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park'ta oynanan mücadele başlamadan önce bordo-mavili taraftarlardan sürpriz geldi.
Taraftarlar Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş için özel bir koreografi hazırladı.
Hazırlanan koreografide Şenol Güneş'in futbolculuk döneminde sırasında Trabzonspor'da çekilmiş bir fotoğrafına yer verildi.
Koreografinin statta açılması sonrası sahaya gelen Şenol Güneş sahay çıkarak taraftarları alkışladı.