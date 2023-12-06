Trabzonspor taraftarlarına müjde. Ücretsiz olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi taraftarların ücretsiz bir şekilde stadyuma ulaşımlarını sağlayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Trabzonsporumuzun 6 Aralık Çarşamba günü saat 21.00’de Çorum ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarlarımız için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecektir” ifadelerine yer verildi.

BEŞİKDÜZÜ (KALKIŞ)

BEŞİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI (18.30)

VAKFIKEBİR OTOGAR (18.40)

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ (18.50)

AKÇAABAT MERKEZ (19.00)

SÖĞÜTLÜ - TRABZON ÜNİVERSİTESİ (19.10)

OF (KALKIŞ)

OF BELEDİYESİ (18.30)

SÜRMENE YENİ CAMİİ (18.40)

ARAKLI BELEDİYESİ (18.50)

ARSİN BELEDİYESİ (19.00)

YOMRA BÜYÜK CAMİİ (19.10)

MOLOZ (PERON)

(19.30) - (19.50) - (20.20)

TRABZONSPOR - AHLATCI ÇORUM FK MAÇI BİLET FİYATLARI

VIP Platinum (B): 500 TL

VIP Platinum (A/C): 350 TL

VIP Gold (A/B): 200 TL

VIP Silver (A/B): 150 TL

Batı: 80 TL

Doğu Üst: 70 TL

Fırtına: 60 TL