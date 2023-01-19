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Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 4-1'lik Ümraniyespor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 00:07
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Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu konuştu

Abdullah Avcı'dan galibiyet sözleri
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo mavililerin teknik direktörü Abdulah Avcı karşılaşma sonrası konuştu.

Abdullah Avcı'nın sözleri;

''Yusuf Yazıya bir parantez açalım. Türk futbolunun ve Trabzonspor'un yetiştirdiği özel bir oyuncu. Bizim de beklentilerimiz fazla. 15-20 gündür istekli çalışıyor. Doğru çalışınca karşılığını alıyorsun.''

"Çok formasyon değişikliği, çok oyuncu değişikliği bazen performansı düşürebiliyor. Maç sonunda Vitor'u ileri yollayıp kenar ortası denemeye başlayınca golü bulduk. Enerjimiz yukarı çıktı, onların enerjisi düştü. Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi." dedi.

"Devrede 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modeli denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi." ifadelerini kullandı.

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