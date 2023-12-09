Trabzonspor TFF ve MHK'ye savaş açtı: Yok hükmündesiniz

Trabzonspor MHK'nin Mete Kalkavan'a görev vermesinin ardından çok sert bir bildiri yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor TFF ve MHK'ye savaş açtı: Yok hükmündesiniz

İŞTE TRABZON'UN AÇIKLAMASI

Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz!

04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz.

Kamuoyuna Duyurulur

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