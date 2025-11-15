Sezon başında transfer edilen Olaigbe'den beklenen katkıyı alamayan Fatih Tekke zaman zaman Muçi ve Augusto'yu bu bölgede değerlendirdi ancak istikrarlı şekilde verim alamadı. Bu nedenle bordo-mavililer, kış transfer döneminin önceliğini sol kanat olarak belirledi.

BOGA DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Fatih Tekke yaz transfer dönemindeki 1 numaralı isteği olan Jeremie Boga'dan vazgeçmedi

Nice’in talep ettiği yüksek bonservis nedeniyle rafa kaldırılan transfer dosyası, bir kez daha açıldı.

Trabzonspor yönetimi bu sezon 18 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve ligde birçok maçta yedek bekleyen Boga için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldı.

Ara transfer dönemi yaklaşırken transfer görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor.