Trabzonspor ve Galatasaray 29 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar

Kaynak: AA
Trabzonspor ve Galatasaray 29 yıl sonra bir ilki yaşayacaklar

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu mücadeleyle beraber tam 29 yıl sonra kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.

İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.

En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

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TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

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