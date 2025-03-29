Trabzonspor ve Göztepe’den Hollywoodvari paylaşımlar: Film tadındaki videolar çok beğenildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Göztepe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasındaki maç öncesi Hollywoodvari sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İzmir ekibi "Biz geldik Kuzeyin Kralı" dedi, Trabzonspor ise "Hoş geldin Asırlık Çınar" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde son 7 maçında galibiyet alamayan Göztepe, deplasmanda yalnızca 1 galibiyet elde etti. İzmir ekibinde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı oyuncular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi forma giyemeyecek.

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, Göztepe'yi mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları devam ediyor. Anthony Nwakaeme ve Stefan Savic'in ise durumları maç saatinde netleşecek.

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Maç öncesi iki takımın sosyal medya hesaplarından yapılan adeta Hollywood yapımlarını andıran paylaşımlar dikkat çekti.

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Göztepe, "Anadolu’nun cesur selamı dağları aşar, umut taşır. Biz geldik Kuzeyin Kralı" başlığıyla bir klip yayımlarken, Trabzonspor ise "Anadolu selam durur birbirine. Hoş geldin Asırlık Çınar" mesajıyla yanıt verdi.

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İki takımın sosyal medyadan yaptığı bu film tadındaki paylaşımlar, futbolseverlerin ilgisini çekti.

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