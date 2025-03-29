Trabzonspor yerli forvet arayışında! Rota Emir Kaan'a çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor yerli forvet arayışında! Rota Emir Kaan'a çevrildi

Trabzonspor, gelecek sezon için yerli forvet arayışlarına başladı. Fatih Tekke'nin uzun süredir takip ettiği İstanbulspor'lu Emir Kaan Gültekin bordo-mavili ekibin radarına girdi. Genç forvetin ise Süper Lig'e adım atmak istediği ve Trabzon'a sıcak baktığı öğrenildi.

Gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yerli forvet arayışlarına başladı.

Fatih Tekke'nin uzun süredir takip ettiği İstanbulspor'lu Emir Kaan Gültekin bordo-mavili ekibin gündemine girdi. Sezon sonu transfer döneminde kadroya katılmak istediği öğrenilen genç forvetin de Süper Lig'e adım atmak istediği ve Trabzon'a sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon İstanbulspor formasıyla çıktığı 29 maçta 12 kez fileleri havalandıran Gültekin, Süper Lig'den birçok takımın listesinde yer alıyor.

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