Trabzonspor yönetimi Bjelica'dan tazminat indirimi istedi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşmıştı.

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından düğmeye basan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Hırvat hocanın gönderilmesini istedi.

Bordo Mavililer, Nenad Bjelica ile düşündüğü ayrılığı resmiyete döküyor.

Milli ara nedeniyle ülkesine giden Bjelica ile avukatlar kanalıyla fesih tazminatında anlaşma sağlanmaya çalışıldı.

Trabzonspor'la gelecek sezon sonuna kadar yılda 1 milyon 600 bin Euro'uk anlaşması bulunan Hırvat hocaya tazminatta indirime gitmesi için teklif yapıldı.

Ücret konusunda tarafların uzlaşamaması üzerine Nenad Bjelica Trabzon’a gelerek yönetimle yüz yüze görüşme kararı aldı.

Bjelica'ın kente ayak basmasının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas sorumluluğunda sözleşme fesih görüşmeleri için masaya oturulacak.

Tazminat şartlarında tarafların uzlaşması durumunda ayrılık duyurulacak.