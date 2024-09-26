Trabzonspor’a 2 müjdeli haber geldi

Sezona üst üste 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor’da tek hedef Konyaspor’u mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek. Pazar günü oynanacak mücadele için hazırlıklarına devam eden bordo mavililere 2 müjdeli haber geldi.

Sakatlıkları bulunan Orsic ve Visca’nın iyileşmesi teknik heyeti mutlu etti. Ayrıca Visca’nın kart cezasının da sona ermesi Teknik Direktör Şenol Güneş’i mutlu eden bir başka detay oldu. Tecrübeli teknik adam iki oyuncuyu Konyaspor maçına özel olarak hazırlarken iki yıldızın saha içinde liderlik yapmalarını bekliyor.

Sağ kanatta Visca’nın yeri garanti gözükürken, solda ise Orsic ile Nwakaeme ikilisi arasında rekabet var. Fakat Nijeryalı oyuncu fiziksel anlamda tam hazır olmadığı için kulübe kozu şeklinde kullanılabilir.

BANZA VE CHAM YİNE 11’DE

İleri uçta Banza’nın yeri garanti. 10 numarada ise Şenol Güneş’in yine Muhammed Cham’a forma vermesi bekleniyor. Esas belirsizlik orta sahanın merkezinde ve stoperde yaşanıyor. Savic’in yanı sıra Batagov ile Hüseyin Türkmen sakat. Defansta Denswil’in partneri bu kez yeni transfer Serdar Saatçi olabilir. Orta sahada ise Okay ve Mendy’nin oynaması ilk ihtimal. Fakat Mendy’nin yine stoperde başlama durumu da söz konusu.