Trabzonspor'a iki yabancısından ihtar

Bordo Mavililer'in, kulüp bulmalarını istediği hücum oyuncuları; Koita ve Djaniny Trabzonspor'a ihtar çekti.

Trabzonspor'a iki yabancısından ihtar

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'da, Koita ile Djaniny krizi yaşanmaya devam ediyor.

Karadeniz ekibinde, yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen iki yabancı futbolcusuna kulüp bulmaları konusunda izni veren Trabzonspor'un kurmaylarına istemedikleri bir haber geldi.

Söz konusu iki oyuncu, bu sezon kendilerine lisans çıkarılmaması durumunda, FIFA'ya gideceklerini söyledi.

Trabzonspor'un, ödemeleri yüksek olduğu için elinden çıkartmaya çalıştığı Gineli 33 yaşındaki santrafor Koita ile Yeşil Burun Adalı 32 yaşındaki Djaniny, kulüplerine ihtar çekerek, kendilerine lisans çıkartılmaması halinde FIFA'ya başvuracaklarını bildirdi

6 MİLYON EURO CİVARINDA MALİYETLERİ VAR.
Fode Koita ve jorge Djaniny Tavares menejerlik ücretleri de dahil olmak üzere toplamda 6 milyon Euro civarında maliyeti bulunuyor.

İki oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmemesi sonrası, kulüp bulmaları istenmişti.

Trabzonspor'un kurmayları; gelecek tekliflerde de Koita ile Djaniny'e her türlü yardımcı olacağını ilettiler.

Bilindiği gibi Gaziantep FK ile transfer dönemi başından bu yana görüşmeler yapan Fode Koita, güney ekibinden gelen teklifi kabul etmediği, Kırmızı-Siyahlı ekibin de başarılı oyuncuyu ilk 11'de oynatma sözü ile ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Bu arada Süper Lig'e bu sezon geri dönüş yapan bir başka Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği Djaniny'i bir süreden beri transfer etmek istiyor.

Yeşil Mavililer, yıldız oyuncunun maaşının üçte birlik bölümünü karşılaşmayı, diğer üçte ikilik kısmını ise Trabzonspor'a ödemelerini teklif ettiği gelen duyumlar arasında yer aldı.

Atmacalar, Djaniny konusunda transfer isteğinden, henüz vazgeçmiş değil. Trabzonspor cephesi ise Ç.Rizespor'un bu oyuncuya ödeyeceği bedeli az bulmuştu.

Tekrar görüşülmesi gündemde.

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