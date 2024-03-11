Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi. İpleri kopardı

Trabzonspor; ara transfer döneminde eski oyuncusu Anthony Nwakame'yi yeniden kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcamıştı.
Başkan Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı görüşmelerde sonuç alamayınca Nijeryalı futbolcu, Suudi kulübü Al Feyha'da kalmıştı.
Aylar süren sakatlığını atlattıktan sonra sahalara döndüğü ilk maça 1 gol 2 asiste imza atan Nijeryalı yıldız bir anda kadroya alınmamaya başladı.
Üst üste 3 maçta kadroda yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcunun neden gözden çıkarıldığı ortaya çıktı.
Nwakaeme'nin sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.
Bununla birlikte, Suudi basınında daha önceden, Nwakaeme’nin Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı yönünde haberler yer almıştı.