Trabzonspor'da Bartra ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Takımın İspanyol savunmacısı Marc Bartra ile yollar ayrıldı.

KARŞILIKLI FESİH

Trabzonspor, Marc Bartra ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bartra'ya 8 taksit halinde 1 milyon Euro ödenecek.

Bartra Trabzonspor'da kalsaydı, kulüp kendisine önümüzdeki 2 sezon için 8 milyon Euro civarında ücret ödeyecekti.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Trabzonspor, yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.