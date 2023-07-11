Trabzonspor'da Bartra ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekibin İspanyol yıldızı Bartra ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da Bartra ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Takımın İspanyol savunmacısı Marc Bartra ile yollar ayrıldı.

KARŞILIKLI FESİH
Trabzonspor, Marc Bartra ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bartra'ya 8 taksit halinde 1 milyon Euro ödenecek.

Bartra Trabzonspor'da kalsaydı, kulüp kendisine önümüzdeki 2 sezon için 8 milyon Euro civarında ücret ödeyecekti.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Trabzonspor, yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Marc Bartra Aregall ile Kulübümüz arasındaki 15.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Marc Bartra, bordo-mavili formayla 40 resmi maça çıkarken, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Öne Çıkanlar
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Son Haberler
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı Spor
Angelino Galatasaray'da. Anlaşma sağlandı
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı Güncel
Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı Magazin
Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsellik itirafı
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey… Sağlık
İşte içtiğiniz suyla ilgili her şey…
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık Dünya
Son Dakika... NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu Spor
Bjelica: Petkovic üst düzey bir futbolcu
Hatay’da ev yangını Güncel
Hatay’da ev yangını