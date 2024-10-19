Trabzonspor'da Başkan Doğan son dakikada böyle sevindi!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Başakşehir’i konuk etti.

Bordo-mavililer, Edin Visca’nın 90+2. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ve gol pozisyonları sınırlı kaldı. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarı da benzer şekilde sessiz geçerken, uzatma dakikalarında Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Edin Visca sahneye çıktı. 90+2. dakikada attığı golle bordo-mavilileri öne geçiren Visca, takımına çok önemli bir galibiyet kazandırdı.

Maçın son anlarında gelen golle büyük bir sevinç yaşayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın kameralara yansıyan coşkusu, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Doğan, son dakikada gelen galibiyetin ardından tribünlerde büyük bir sevinç yaşadı.