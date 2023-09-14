Trabzonspor'da beklenmedik Edin Visca gelişmesi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Başarılı Boşnak oyuncu sakatlıklara rağmen Trabzonspor'da gösterdiği performans ile alkış topladı. Bu sezon ligin geride kalan 4 haftasında bordo mavili forma için mücadele eden Visca, eski takımının yeniden radarına girdi.

Gol atma yeteneği ve asistleriyle Süper Lig'in büyük kulüplerinin dikkatini çeken ve bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Visca için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Günebakış'ta yer alan habere göre; Edin Visca'nın eski kulübü Başakşehir'in, onu yeniden kadrosuna katma niyetinde olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın planlamasında yer almakta zorlanan Visca için Başakşehir'in bir alternatif olduğu öne sürüldü.

Başakşehir'in teknik direktörlük görevine getirdiği Çağdaş Atan, Visca'yı transfer etmek için harekete geçti.

Ligde 3 hafta boyunca gol atamayan Başakşehir'in, gol yollarını güçlendirmek amacıyla Visca'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Boşnak futbolcu, Başakşehir kariyerinde 110 gol ve 118 asist gibi etkileyici bir performans ortaya koymuştu.

33 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor yönetimi ve teknik ekibinin vereceği karar Visca'nın geleceğini etkileyecek.

Başakşehir'deki 11 yıllık kariyeri boyunca sadece 21 maç kaçıran Boşnak oyuncu, Trabzonspor'da yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle tam 39 maçı kaçırdı. Bu sezon ise 3 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.