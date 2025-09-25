Trabzonspor'da bir iyi, bir kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bir iyi bir de kötü gelişme yaşandı.

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında çıkacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek isteyen Bordo Mavililer'de kritik maç öncesi bir iyi bir de kötü gelişme yaşandı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ VE BATAGOV GELİŞMELERİ

Son oynanan Gaziantep FK maçında aldığı sert bir darbe nedeniyle sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın bu Karagümrük karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Yine aynı maçta sakatlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Arseniy Batagov ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Ukraynalı stoper, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde sahada olacak.

FATİH TEKKE İLK 11'DE KİME GÖREV VERECEK?

Trabzonspor'da savunmada önemli bir rol üstlenen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda Fatih Tekke'nin nasıl bir tercihte bulunacağı merak konusu olurken Arif Boşluk'un ilk 11'de şans bulma ihtimali yüksek görülüyor.

