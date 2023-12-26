Trabzonspor’da Bjelica Bardhi’den sonra o yıldız oyuncuya kancayı attı

Hırvat teknik adam Bjelica, özellikle Trabzonspor'un kadrosundan 28 yaşındaki Kuzey Makedon milli orta saha oyuncu Enis Bardhi ’yi gündemine aldığı biliniyordu. Şimdi de Trabzonspor’un orta sahadaki yıldız oyuncuya kancayı atan Anastasios Bakasetas'ı transfer etmek istediği iddialarıyla yeniden gündeme düştü.

Bu süreçte; Bjelica'nın, Trabzonspor'dan Bakasetas'ı transfer etme konusunda ısrarcı olduğu ve bunu yeni kulübünün yönetimine, rapor ettiği öne sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son iki gün önce Trabzon’da yaptığı son basın toplantısında, takımlarından herhangi bir oyuncuya resmi bir teklif henüz gelmediğini söylese de, Union Berlin'in Bakasetas için iyi bir bonservis bedeli belirlediği ve son rötuşlarını hazırlayarak, transfer için harekete geçmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Bu arada, Trabzonspor’un daha önce Yunanlı milli oyuncu 30 yaşındaki Bakasetas için, iki kez iyi teklif yapmış olması ve bu tekliflerin reddedilmesi önemli bir nokta olarak görülüyor.

Bakasetas’ın Trabzonspor ve Trabzon kentini çok sevmesine rağmen, ailesiyle birlikte artık başka bir ülkeye, başka maceralar yaşamak için yelken açmak istediği de biliniyor.

Bakasetas’a, yine de yeni ve son bir teklif hazırlığı içinde olan Trabzonspor'un, Union Berlin'in teklifini de değerlendirebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bordo mavililerin mevcut kadrosunda yabancı oyuncu sınırının dolu olması nedeniyle, önce oyuncu satışı yapmayı ve ardından transfer yapmayı planladığı da biliniyor.

Öte yandan, Bakasetas konusunda anlaşma zemini arayan bordo-mavili yönetimin, yine karşılıklı anlaşma olmazsa, nasıl bir karar verebileceği de merak ediliyor.

Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in, devre arasında ciddi bir teklif yapması bekleniyor.

Diğer yandan, Fatih Terim in Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmasının ardından, Trabzonsporlu Bakasetas'ın da Yunanistan'ın güçlü ekibine transfer olabileceği de vurgulandı.

Bu sezon bordo-mavi formasıyla 16 maça çıkan Bakasetas, attığı 5 gol ve yaptığı 2 asistle takımına katkı sağladı.