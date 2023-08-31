Trabzonspor'da Bjelica taraftarı üzecek transferi açıkladı

Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica uzun zamandır gündemlerinde olan Petkovic'in Avrupa'da büyük bir kulübe transfer olacağını açıkladı.

Trabzonspor'da Bjelica taraftarı üzecek transferi açıkladı

Süper Lig'de 3. hafta geride kalırken sadece 3 puan toplayabilen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“HİÇBİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNE ATMADIM”
16 yıllık kariyerim boyunca hiçbir oyuncuyu taraftarın önüne atmadım. Yaptığım basın toplantısında benim söylemek istediğim, takımın tutum ve davranışıydı.

“UMUT BOZOK İLK GÜNDEN ELEŞTİRİLDİ”
Umut Bozok bize çok fazla yardımcı olmasına rağmen ilk günden eleştirildi. Doğal olarak oyuncu kendini tabii ki kötü hisseder ve özgüveni düşer. Enis Destan ile birlikte Umut Bozok elimizdeki 2 santrfor. Elimizden gelen yardımı yapmazsak sıkıntı yaşarız.

“PETKOVIC TRANSFERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK”
Ben her zaman maçlardan sonra kendimi sorgularım. Ne yapsam daha iyi olurdu diye kendimi analiz ederim. Takımla alakalı bir odaklanma problemi olduğunu söylüyorsunuz, bu doğru olabilir ama ben kendimi takımımdan soyutlamam. Benim de bizzat içinde olduğum bir transfer süreci nedeniyle takıma gerektiği kadar zaman ayıramamış olabilirim. Bahsettiğim transfer Petkovic transferi. Oyuncuyu kadromuza katmaya çalıştık ama maalesef gerçekleştiremedik. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor.

“İKİ OYUNCU DAHA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Daha önce yine ifade etmiştim orta sahaya iki oyuncu daha katmaya çalışıyoruz. Bize savunmada yardımcı olabilecek isimler. Biri 6 numara diğeri box to box diye ifade ettiğimiz iki yönlü bir 8 numara. Bunu sonuçlandırmaya çalışıyoruz.

“EN AZ 3 EN FAZLA 4 TRANSFER YAPACAĞIZ”
Takımımızın önemli, lider karakterli oyuncularının belirsizlikler yaşaması onları da etkiliyor. Onlar da insan, kafalarında bu durumlar olabilir.

En az 3 en fazla 4 transfer yapacağız.

“EN SEVMEDİĞİM ŞEY HALININ ALTINA SÜPÜRÜLMESİ”
Oyuncularla aramızda iletişim konusunda, insani olarak bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi bir iletişimimiz var. Odasının kapısı her zaman açık olan biriyim. Konuşmak istedikleri her konuda gelebilirler. Ufak bir şey varsa bile hemen konuşulmalı, en sevmediğim şey halının altına süpürülmesi. Ailemde de böyledir, sorunlar hemen çözülmeli. Bazen can yaksa da doğruları her zaman insanların direkt suratına söyleme taraftarıyım.

“KOITA VE DJANINIY’Yİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ”
Takım bulamazlarsa ve yabancı konusunda sıkıntı yaşamayacaksak Koita ve Djaniny'nin durumlarını değerlendirebiliriz.

"ÖNEMLİ BİR KULÜBE TRANSFER OLACAK”
Petkovic'in fiyatı hoca değişikliğinden sonra birden çok yükseldi. Benim bildiğim sözleşmesini yenilemediği ve önemli bir kulübe transfer olacağı."

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