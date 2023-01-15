Trabzonspor'da 'köstebek' var. Ortaya çıktı

Trabzonspor'da köstebek krizi patladı.

Bordo mavili takımın özellikle taktik antrenmanlarını dışarı sızdıran bir isim olduğu ve bunun arandığı ortaya çıktı.

Kriz, teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı.

Avcı, Başakşehir maçından sonra şunları söyledi:

"İşimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yönetim, başkan destek veriyor. Yarışırken, geliştirirken hassasiyetim var. İki hafta önce Giresunspor maçı için taktik bir şey deniyorum, rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam sosyal medyada yer alıyor. Bunu kim veriyor sosyal medyadan.

Takip ediyorum ve biliyorum ki bulacağım. Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes paçasına yapışamaz. Basın yok hiçbir şey yok. Antrenman yapıyoruz, akşam çıkıyor. Neden içinizdeki şeyleri ortaya çıkarıyorsunuz. Bir tek hizmet edecek yer var, o da Trabzonspor."

Avcı'nın yanı sıra yönetimin de harekete geçtiği ve köstebek arayışının sürdüğü belirtildi.