Trabzonspor’da deprem! Ülkesine kaçtı

İzin alamayınca ülkesine kaçtı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun bu hareketi nedeniyle resmi uyarıların yapıldığı ve Trezeguet'nin herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması için gerekli mercilerin bilgilendirildiği ifade edildi.

Ayrıca, bordo-mavili kulübün, uygun bir transfer teklifi gelmesi durumunda Trezeguet'nin transferine yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Bu gelişme, Trabzonspor'un oyuncu kadrosunu ve gelecek planlamalarını nasıl etkileyeceği konusunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.