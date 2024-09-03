Trabzonspor'da flaş ayrılık. Katar'a gitti

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'dan bu kez de ayrılık haberi geldi. Bordo-Mavili kulüp Mısırlı futbolcusu Mahmoud Trezeguet'yi, Katar ekibi Al Rayyan'a kiraladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Tarafların yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor. Trezeguet'nin, Trabzonspor'dan aldığı maaşın tamamını yeni kulübü Al Rayyan ödeyecek.

Trabzonspor'a 2022 yazında 4 milyon Euro bedelle İngiltere'nin Aston Villa takımından transfer olan Trezeguet, Bordo-Mavili takımla çıktığı 76 resmi maçta 25 gol ve 16 asiste imza attı.