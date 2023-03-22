Maxi Gomez'e İspanyol kancası. İspanyol basınında flaş iddia

Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı: "Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon eurodan fazla bir bonservis önerilecek."

Trabzonspor'da Maxi Gomez, bu sezon 25 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.