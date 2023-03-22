22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Maxi Gomez'e İspanyol kancası. İspanyol basınında flaş iddia

Maxi Gomez'e İspanyol kancası. İspanyol basınında flaş iddia

Bu sezon Trabzonspor'a transfer olan ve 12 gole katkı veren Maxi Gomez için İspanya'dan talipleri olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 10:35
Takip Et

Trabzonspor'da flaş Maxi Gomez gelişmesi

Maxi Gomez'e İspanyol kancası. İspanyol basınında flaş iddia
+
Aa
-

Trabzonspor'a sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Maxi Gomez'e İspanya'dan talipler olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi Celta Vigo, Uruguaylı golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.
Haberin içeriğinde şu ifadeler yer aldı: "Maxi Gomez, Iago Aspas'a eşlik edecek kalitede ve Celta yaz aylarında onu almak istiyor. 5 milyon eurodan fazla bir bonservis önerilecek."

Trabzonspor'da Maxi Gomez, bu sezon 25 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
5
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
6
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿'Ucuz et' diye buldukları çözüme bakın. Pes vallahi pes
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
7
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Millet İttifakı kazanırsa TFF'nin başına ünlü hakem geçecek
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Çobandüdüğü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Lale Orta'nın istifası istendi. TFF olağanüstü toplanıyor
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
﻿Beşiktaş UEFA'ya gidiyor. Şampiyonlar Ligi maddesinden yararlanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.