Trabzonspor'da Trezeguet'in durumu belli oldu. Ümraniyespor maçında sakatlanmıştı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Kayserispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da yıldız oyuncusu Trezeguet'den kötü haber geldi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Ümraniyespor maçında sakatlanan Trezeguet'nin sakatlığının beklenenden uzun sürebileceği ve 3 hafta olarak öngörülen geri dönüş sürecinin 5 haftaya çıkacağı ifade edildi.



Trezeguet'nin yokluğunda Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor maçında Enis Bardhi görev yapmıştı.

Trezeguet'in yokluğunda teknik ekibin bu bölgede yeni transfer Lazar Markovic'in kullanacağı öğrenildi.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.