Trabzonspor'da forvet harekatı sürüyor. 2 isim için harekete geçildi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde, bugün öğlen saatlerinde kendi tesislerinde yoğun sıcak ve nemli ortamda yaptığı son antrenmanla maç saatine kilitlenen Karadeniz ekibinde, gurbetçi genç oyuncu Mehmet Can’ın, yarın gece saat 21.00 de başlayacak olan karşılaşmada, sağbek de forma giymesi bekleniyor.

22 oyuncunun yer aldığı bu maçın takım kadrosu, şu isimlerden oluşuyor; Uğurcan, M.Taha, Kağan, Denswil, Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Larsen, Arif Boşluk, Mehmet Can, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem Şen, Doğucan, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, T.Teklic, Abdurrahman Bayram, Umut Bozok, Fountas ve Enis Destan

Bordo Mavili kafile, bugün saat:17.00’de özel bir uçakla İstanbul’a hareket ederek, Etiler semtindeki bir otelde kampa girerek, maç saatini bekleyecek.

CARLOS VİNİCİUS

Öte yandan, Trabzonspor’da dün akşam olumlu bitti denilen Gine asıllı 23 yaşındaki ön libero Batista Mendy transferinde, son anda bir sıkıntı çıkmasının ardından, diğer oyuncu Kamerun asıllı 30 yaşındaki santrafor Jean-Pierre Nsame’nin işini bitirme aşamasında, son görüşmeler yapılıyor. Bu arada bir başka santrafor içinde harekete geçen Trabzonspor’un kurmayları; İngiltere Premier League ekiplerinden Fulham’ın, Brezilyalı santraforu 28 yaşındaki Carlos Vinicius Alves’i kiralamak için konuyla ilgili bir menajeri, bugün Londra’ya gönderdi.

Brezilyalı 1.90’lık pivot santrafor, Fulham’dan önce de Benfica, Tottenham, PSV Eindhoven, Napoli, Monaco gibi Avrupa’nın ünlü ekiplerinde forma giymişti.

KADIN KOMİSYONUNDAN ÜYELİK VE KOMBİNE FAALİYETLERİ

Bu arada, Trabzonspor’un yeni kurulan kadın komisyonu ile Ortahisar Belediyesi arasında belediyenin kadın çalışanlarına yönelik, kısa bir süre önce bir protokol yapılmıştı.

Protokolü, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk imzalamıştı.

Trabzonspor Kadın Komisyonu Yönetimi Kurulu üyeleri de imza töreninde hazır bulunmuştu. Ortahisar Belediyesi’ndeki kadın çalışanlara; Taraflarca, Trabzonspor’un maçlarında ücretsiz kombine bilet sağlanmasıyla ilgili bir görüşme yapılarak, Trabzonspor’da kadın üye sayısını ve Trabzonspor maçlarında tribünlerdeki kadın taraftar sayısını arttırmak konusunda, hemfikir olunmuştu.

Konuyla ilgili olarak, ‘’Trabzon’da, maçlara bizzat giderek takip eden ciddi bir kadın kitlesi var.’’ diyen başkan Genç: ‘’Belediyemizdeki kadın çalışanlarımızın sayısı da hatırı sayılır seviyeye ulaştı. Trabzonspor Kadın Komisyonumuzun Başkanı Hatice Öztürk ile imzaladığımız protokol sayesinde, belediyemizdeki kadın çalışanlarımız için adlarına hepsinin Trabzonspor kombine biletlerini temin edip, önümüzdeki hafta Papara Park’ta oynanacak olan Beşiktaş maçından önce, kendilerine teslim edeceğiz.’’dedi.