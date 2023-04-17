Trabzonspor'da gündem Blejica

Trabzonspor'da teknik adam arayışı sürüyor. Gündeme birçok teknik adamdan sonra da Hırvat teknik adam Bjelica geldi.

Trabzonspor'da gündem Blejica

Editör: Hamza Özalkuş

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktör belirsizliği sürüyor. Geçici olarak teknik adam koltuğunda İhsan Derelioğlu otursa da gelecek sezonda takımın kimin yöneteceği bir hayli merak konusu oldu.

SONUÇ ÇIKMADI
Abdullah Avcı'nın gidişinin ardından gündeme birçok isim geldi. Sergen Yalçın ile görüşmede sonuç çıkmazken, Montella, Farioli ve Pirlo'dan da aynı şekilde sonuç çıkmadı.

GÜNDEMİN ODAĞI BJELİCA
Gündeme bir kişi daha geldi. Sabah'ın haberine göre; Birçok isimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan bordo-mavili yönetimin son teknik direktör adayı, Nenad Bjelica oldu. Trabzonspor yönetimi, Dinamo Zagreb'in ardından NK Osijek'i çalıştıran ve Ağustos ayından bu yana boşta olan Nenad Bjelica ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi ve Hırvat teknik adamı görüşme için Türkiye'ye davet etti. Hırvat teknik adamın bu akşam 23.40'ta İstanbul'da olacak. Hırvat teknik adamın Sivasspor maçında tribünde olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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