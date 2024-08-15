Trabzonspor'da Hacıosmanoğlu depremi

Düzenleme: Kaynak: Odatv
Trabzonspor'da Hacıosmanoğlu depremi

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 2010-2011 sezonuna dair verdiği karar Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı’na seçilmesi ile birlikte 2010-2011 sezonu şike olayları yeniden gündeme gelmişti.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun federasyon içerisinde bir komisyon kurarak 2010-2011 sezonu hakkında bir soruşturma yürüteceği iddia edilmişti.

KOMSİYON KURULMAYACAK

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İbrahim Hacıosmanoğlu 2010-2011 sezonuna dair bir komisyon kurulmasının gündemlerinde olmadığını ifade etti.

TRABZONSPORLU TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Hacıosmanoğlu’nun bu açıklaması sonrası pek çok Trabzonspor taraftarı sosyal medyadan TFF’nin yeni başkanına sitem etti.

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