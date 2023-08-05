Trabzonspor'da Hamsik yerine Makouta

Trabzonspor, önümüzdeki hafta içerisinde bir ya da iki oyuncuyu kadrosuna katıp, lige start verecek. Boavista’nın takım kaptanı Kongolu oyuncu Makouta, bunlardan biri olabilir.

Trabzonspor'da Hamsik yerine Makouta

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Yeni sezona bir hafta kala Trabzonspor'da, sponsorluk ve transfer çalışmaları devam ediyor.
Önümüzdeki salı günü Akyazı’daki stadyumunun 5 yıllık yeni isim sponsorunu açıklayacak olan Trabzonspor’un bir yöneticisi, Yeniçağ’a: ‘’Antalyaspor maçına kadar, bir ya da iki oyuncuya nokta transfer yapıp kadromuza katarak, lige başlayacağız.’’ dedi.
Bordo Mavililer için, bu isimlerden biri olarak bir transfer iddiası da Atlas Okyanusu’nun kıyısındaki Portekiz’in, basınından geldi.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Boavista forması giyen en gözde oyuncusu, tribünlerine özel taraftar çeken 26 yaşındaki Kongolu merkez ve kanat orta saha oyuncusu Gaius Abraham Makouta'yı kadrosuna katmak istiyor.
Yazılı basının iddiasına göre; Trabzonspor'un, piyasa değeri 2 - 2,5 Milyon Euro olan Gaius Makouta için, 1.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı, bu ücretin gerekirse 1.7 milyon Euro seviyesine kadar da çıkabileceği vurgulandı.
Önümüzdeki yılın haziran ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Makouta’nın ayrılmasına, Boavista FC’nin de sıcak baktığı ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.
Fransa-Beaumont doğumlu Kongo asıllı 26 yaşındaki Gaius Makouta, Temmuz 2021'de, Braga'nın B takımından 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista'ya katılmış, 72 maçta 4 gol ve 12 asistlik performans göstermişti.
Kongo A Milli Takım formasını 15 kez giyen Makouta’nın, Karadeniz ekibinin orta sahasına canlılık ve hareket getireceği öne sürüldü.

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