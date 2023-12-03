Trabzonspor'da Kayseri maçı öncesi milli yıldız kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Yunan futbolcu Bakasetas, kart sınırında bulunuyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Kayseri maçı öncesi milli yıldız kart sınırında

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor'da milli oyuncu, Kayserispor maçı öncesi kart sınırında.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde, bugün saat 16.00'da Papara Park'ta Kayserispor'u ağırlayacak.
Karadeniz ekibinde kart cezalısı olan Batista Mendy ile sakatlıkları devam eden Orsic, Fernandez ve Göktan Gürpüz mücadelede forma giyemeyecek.
Sakatlığı geçen kaptan Uğurcan yine takımın kalesini bugün koruyacak isim olacak.
Öte yandan Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Yunanistan A Milli Takım oyuncusu Bakasetas ise sarı kart sınırında yer alan tek isim konumunda.
Yıldız oyuncu, bugün Kayserispor maçında kart görmesi halinde, 15. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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