Trabzonspor'da kombine fiyatları belli oldu

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını heyecanlandıran bir duyuru yaptı. 2024-2025 sezonu kombine biletleri, 3 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak. Bordo-mavili takımın Papara Park’taki tüm resmi maçları için geçerli olacak bu biletler, taraftarların erişimine açılıyor.

Öncelikli satış dönemi, geçen sezonun kombine sahiplerine ayrıldı ve 3 Temmuz’da başlayacak. Bu grubun, 5 günlük bir süre boyunca bilet alma hakkı olacak. Genel satışlar ise 8 Temmuz Pazartesi, saat 16.00’da başlayacak.

Yeni sezonda, tribün seçeneklerinde bazı değişiklikler mevcut. Güney alt, kuzey alt ve doğu alt J blok tribünlerinde kombine bilet satışı yapılmayacak. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi: VIP Platinum B Blok 50 bin lira, VIP Platinum A-C Blok 45 bin lira, VIP Gold 35 bin lira, VIP Silver 25 bin lira, batı alt/üst 10 bin lira, doğu alt/üst 8 bin lira, fırtına 7 bin lira, güney/kuzey üst 5 bin lira.

Eski kombine sahiplerine, geçen sezonki yerleri için %15 indirim uygulanacak. Kulübün aidat borcu olmayan aktif üyeler, kombine biletlerini %10 indirimle alabilecekler. Öğrenci taraftarlar, kuzey üst tribünde %50 indirim hakkına sahip olacaklar, kadın taraftarlara ise VIP Platinum tribünü hariç %25 indirim uygulanacak. Ancak, indirimli biletlerin transferi mümkün olmayacak.

Trabzonspor logolu kredi kartı sahiplerine de %10 indirim tanınacak. Kulüp, taraftarlarına önemli bir hatırlatmada bulundu: “Kombine bilet almak isteyenlerin Passolig kartlarının vizesinin 1 Haziran 2025’e kadar uzatılmış olması gerekiyor. Kombine biletler, yalnızca Trabzonspor logolu Passolig kartları üzerinden satın alınabilecek. Eğer bir taraftarın TFF ya da başka bir takımın logolu Passolig kartı varsa, Trabzonspor kombinesi alamayacak.” şeklinde bir uyarı yapıldı.