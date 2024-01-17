Trabzonspor'da Larsen ayrılıyor. Yeni takımını duyurdular

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Trabzonspor'da Larsen ayrılıyor. Yeni takımını duyurdular
Kendi ülkesine yakın bir yerde oynamak isteyen Larsen İsveç ekibi Malmö ile görüşüyor.

Danimarka A Milli Takım oyuncusu Jens Stryger Larsen, Trabzonspor'da son haftalarda kadroda düşünülmeyen oyunculardan biri olarak gösterilirken, sağ bek oynayan bu oyuncunun ayrılık söylentileri de, bir süredir Trabzon basınını meşgul eden haberler arasındaydı.

Kendi ülkesine yakın olmak için; İskandinav ülkelerinden bir kulübe gitmeye sıcak bakan Larsen için, İsveç medyası, Malmö ile anlaştığını ve transferin son aşamada olduğunu yazıyor.
Larsen'in ile Malmö arasında daha önceki yıllarda da yine transfer gündemi olmuş ama gerçekleşmemişti.

Sakskobing doğumlu 33 yaşındaki oyuncu, Malmö ile resmi sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu belirtilirken, Larsen'in Malmö ile yeni bir döneme başlamak için son rötuşları yaptıkları belirtiliyor.

Danimarka A Milli Takımı ve diğer alt yaş kategorileri olmak üzere, milli formayı toplam 99 kez giyen sağ bek Larsen, oynadığı 99 karşılaşmada 1 gole de imza atmıştı.

Danimarkalı oyuncunun, bordo-mavililerle 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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