Trabzonspor'da Şenol Güneş denklemi

Bordo-mavili yönetim, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme daha yapma kararı aldı. Avcı'nın ayrılığı sonrası 72 yaşındaki Güneş'i ilk sıraya koyan yönetim, deneyimli çalıştırıcıdan olumlu yanıt almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Şenol Güneş, Trabzonspor yönetimiyle yaptığı ilk görüşmede bazı tereddütler yaşamış ve süre istemişti. Güneş, göreve gelmesi halinde üzerinde herhangi bir ismin olmamasını ve yöneticilerin tesislere gelmemesini şart koştu. Bu taleplerin kabul edilip edilmeyeceği merak konusu.

Süper Lig'in dördüncü haftasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sonuç sonrası Şenol Güneş ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Bordo-mavili yönetim, Güneş'in tecrübelerinden faydalanarak takımı yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Tarafların bu görüşmede anlaşmaya varması bekleniyor. Trabzonspor camiası, Şenol Güneş'in geri dönüşüyle birlikte takımın performansının artacağına inanıyor. Gelişmeler, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.