Trabzonspor'da Sörloth sesleri

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da bir dönem kiralık olarak forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Alexander Sörloth hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

KİRALANMASINA SICAK BAKIYORLAR

Alman basınında yer alan habere göre, Trabzonspor, forma giydiği RB Leipzig’de mutlu olmadığı bilinen Alexander Sörloth’ü gündemine aldı. Haberde ayrıca Leipzig’in son iki sezonu La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Sörloth’un yeniden bir takıma kiralanmasına olumlu baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

2019-2020 sezonunu bordo-mavililere kiralık olarak geçiren Norveçli golcü burada çıktığı 49 maçta 33 gol 11 asist kaydetmişti.