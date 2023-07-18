Trabzonspor'da Sörloth sesleri

Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda takımda kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Trabzonspor'da Sörloth sesleri

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da bir dönem kiralık olarak forma giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Alexander Sörloth hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

KİRALANMASINA SICAK BAKIYORLAR
Alman basınında yer alan habere göre, Trabzonspor, forma giydiği RB Leipzig’de mutlu olmadığı bilinen Alexander Sörloth’ü gündemine aldı. Haberde ayrıca Leipzig’in son iki sezonu La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren Sörloth’un yeniden bir takıma kiralanmasına olumlu baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI
2019-2020 sezonunu bordo-mavililere kiralık olarak geçiren Norveçli golcü burada çıktığı 49 maçta 33 gol 11 asist kaydetmişti.

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